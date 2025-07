milan non solo acquisti da pavlovic a loftus cheek i diavoli in cerca di riscatto

Il mercato del Milan infiamma i cuori dei tifosi, tra sorprese e grandi ambizioni. Da Pavlovic a Loftus-Cheek, i diavoli cercano il riscatto, mentre Luka Modric si avvicina al suo ultimo tango con il Real Madrid. Con Ricci pronto alle visite mediche e Jashari nel vivo della trattativa con il Bruges, la mediana rossonera si trasforma: e Ruben Loftus-Cheek, già in rosa, si prepara a diventare un vero e proprio colpo da maestro, capace di fare la differenza in Europa.

L’attesa per Luka Modric all’ultimo giro di tango in maglia Real Madrid. Il conto alla rovescia per Samuele Ricci che domani svolgerà le visite mediche. Il braccio di ferro giunto alle tappe decisive con il Bruges su Ardon Jashari. Ma nella mediana rivoluzionata del Milan, c’è anche chi è già in rosa e, nel contempo, potrebbe valere come un nuovo acquisto: Ruben Loftus-Cheek (nella foto). "È uno dei centrocampisti più completi in Europa, può essere fondamentale: dobbiamo cercare di gestire meglio la questione infortuni, ma il suo valore non si discute", Igli Tare dixit. Messaggio chiaro, sottoscritto da Massimiliano Allegri: resta, dopo una stagione condizionata da problemi fisici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net