Juventus fatta per David | fissate le visite mediche

La Juventus si prepara a vivere un’estate di grandi cambiamenti, e il primo grande colpo sta per arrivare: Jonathan David. Con le visite mediche imminenti, il club fa sul serio, puntando a rinforzare il reparto offensivo sotto la guida di Igor Tudor. Questo acquisto potrebbe anche accelerare la cessione di Vlahovic, segnando una svolta nelle strategie di mercato bianconere. La trattativa che va avanti da diverso tempo promette di rivoluzionare il volto della squadra, lasciando tutti con il fiato sospeso.

La sessione di calciomercato per la Juventus si apre con il botto: il primo colpo dell’era Comolli sta per approdare a Torino per dare man forte all’attacco bianconero. Jonathan David sarà l’innesto numero uno di questa estate per la formazione di Igor Tudor, arrivo che in qualche modo potrebbe accelerare anche la cessione di Dusan Vlahovic che non troverebbe spazio nelle dinamiche dell’allenatore croato. La trattativa che va avanti da diverso tempo ha portato Comolli ad assicurare a Jonathan David 6 milioni più 2 di bonus a stagione. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, l’accordo sarebbe stato raggiunto nella notte con la dirigenza bianconera che ha anche raggiunto un’intesa con l’entourage del calciatore sui bonus alla firma e le commissioni che ha deciso di allinearsi alla volontà del canandese. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, fatta per David: fissate le visite mediche

In questa notizia si parla di: juventus - david - fatta - fissate

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

Calciomercato oggi: Atalanta, ufficiale Sulemana e Ruggeri saluta. Juve vicina a David, Roma su Wesley e O'Riley - TuttoAtalanta.com Vai su Facebook

Juventus, è fatta per David: fissate le visite mediche; HERE WE GO – Jonathan David alla Juve, è fatta! Accordi definiti, ora è atteso in Italia per le visite; Juve, Vlahovic s'impunta: non parte e non rinnova. E rischia di finire fuori rosa.

Juventus, è fatta per David: fissate le visite mediche - Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, i bianconeri hanno chiuso per Jonathan David. Si legge su informazione.it

Calciomercato Juve, fatta per David: chiuso il colpo a zero - Le ultime sulle mosse di calciomercato della Juve, con l’accordo raggiunto per Jonathan David a parametro zero. Lo riporta calcionews24.com