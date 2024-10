Donnapop.it - Alfonso Signorini pesca da Temptation Island: una famosa fidanzata finisce al Grande Fratello, ecco chi è

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un ex volto dipotrebbe approdare ben presto al: si tratta di una! Di chi stiamo parlando? Non è la prima volta chesfruguglia nel cast delle altre trasmissioni Mediaset; lo scorso anno, infatti, abbiamo visto Perla Vatiero entrare in corsa al, dopo l’ingresso del suo ex fidanzato Mirko Brunetti e della tentatrice Greta Rossetti. Ora, un’altra protagonista dipotrebbe far parte del cast del reality. Come sappiamo, lo scorso settembre, nella casa delsarebbe dovuto entrare Lino Giuliano, anche lui visto nell’edizione estiva del programma delle coppie. Quest’ultimo, però, non ha fatto ingresso nel loft di Cinecittà a causa di una frase omofoba pronunciata pochi giorni prima dell’inizio della trasmissione.