A Tombelle inizia la 23esima edizione della rassegna teatrale “Ne vedremo delle belle” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Al via la 23esima edizione della rassegna teatrale “Ne vedremo delle belle” organizzata dalla Pro Loco di Saonara con la direzione artistica della compagnia teatrale “Trentamicidellarte” Aps di Villatora e con il patrocinio del Comune di Vigonovo e di Saonara. Gli spettacoli si tengono in sala Veneziatoday.it - A Tombelle inizia la 23esima edizione della rassegna teatrale “Ne vedremo delle belle” Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Al via la“Ne” organizzata dalla Pro Loco di Saonara con la direzione artisticacompagnia“Trentamicirte” Aps di Villatora e con il patrocinio del Comune di Vigonovo e di Saonara. Gli spettacoli si tengono in sala

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LA RASSEGNA - "Spazi per il teatro Festival", i prossimi eventi in programma ad Acerra - Arriva al suo clou la prima edizione di “Dal teatro nello spazio a spazi per il teatro”, rassegna che proseguirà ad Acerra fino al 28 novembre sotto la direzione artistica congiunta di Ferdinando Smal ... (napolimagazine.com)

A Treia commedie e risate per la stagione tetrale - Treia (Mc).- Sta per alzarsi il sipario sulla nuova stagione teatrale di Treia che, accanto a grandi nomi di fama nazionale, programmati nei più importanti palcoscenici italiani, quest’anno porterà in ... (cronachemarche.it)

A Mattinata al via la rassegna teatrale 'La scena dei ragazzi' - La magia del teatro arriva a Mattinata con la rassegna ‘La scena dei ragazzi’ a cura del Comune di Mattinata in collaborazione con Puglia Culture e con il supporto della compagnia ‘La Maschera’. Pensa ... (foggiatoday.it)