Quifinanza.it - 10 professioni dove le donne sono pagate di più degli uomini

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Gliguadagnano più dellein molti settori anche se svolgono il medesimo lavoro e ciò non accade solo in Italia ma anche in altri paesi. Il motivo è che spesso i primioccupati in mansioni di maggiore responsabilità che di solito offrono stipendi più alti mentre le altre interrompono spesso la loro carriera per motivi personali come la maternità e la cura dei figli. Questo, può quindi influire sulle opportunità di avanzamento di carriera e ovviamente sui guadagni. E ancora, spesso succede che in alcune aziende, lesubiscano delle discriminazioni salariali che limitano le opportunità non solo di guadagno ma anche di crescita. Ciperò delle, ovviamente poche,la donna riesce a ricevere uno stipendio più alto. Ecco qualie qual è la situazione attuale.