WWE: Polemiche social per una frase pronunciata da Carlito durante Raw

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ieri notte in quel di Monday Night Raw,ha preso parte ad un segmento di backstage insieme al GM Adam Pearce, Iyo Ski e Kairi Sane. Sostanzialmente le due giapponesi stavano esprimendo la loro frustrazione nei confronti del GM, quandose ne è uscito con la“Devo imparare il cinese”. La cosa non è piaciuto a parte dei fan che si sono lamentati sui. PolemicaHa generato polemica laieri notte a Raw dail quale ha affermato di dover imparare il cinese di fronte a Iyo Ski e Kairi Sane che, invece, come sappiamo sono giapponesi. Alcuni fan si sono lamentati suitacciando quell’espressione come fuori luogo se non addirittura razzista. Qui sotto alcuni dei commentidei fan. “I gotta learn CHINESE” Come on. I hate these racist ass jokes bro.