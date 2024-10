Abruzzo24ore.tv - Vescovo critica il G7: basta decisioni dei potenti per tutti i popoli!

(Di martedì 22 ottobre 2024) Pescara - Monsignor Valentinetti richiama idel G7 a un impegno per una governance internazionale democratica e multilaterale, con giustizia economica. In occasione della prossima Riunione Ministeriale Sviluppo del G7, prevista a Pescara dal 22 al 24 ottobre, l’arcidella diocesi di Pescara-Penne, monsignor Tommaso Valentinetti, ha espresso una riflessioneverso la governance internazionale attuale. Rivolgendosi ai leader presenti, Valentinetti ha sottolineato la necessità di una governance democratica e multilaterale, dichiarando: “In un’epoca di crescenti conflitti globali, è impensabile che solo i Paesi più ricchi epossano prenderein nome di tutta l’umanità .” Ilha utilizzato l’avvicinarsi del vertice per stimolare un dibattito sulla necessità di un maggiore equilibrio nelleglobali.