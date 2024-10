Una danza 'quantistica' sul Camposanto monumentale per inaugurare la conferenza internazionale (Di martedì 22 ottobre 2024) Prima iniziano le braccia poi il resto del corpo, ogni ballerino e ballerina rappresenta un qubit di un computer quantistico; quindi, tutto si trasforma in luce proiettate sulle mura del Camposanto monumentale dietro la Torre pendente di Pisa. E’ la 'danza dei qubit', uno spettacolo che mette Pisatoday.it - Una danza 'quantistica' sul Camposanto monumentale per inaugurare la conferenza internazionale Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Prima iniziano le braccia poi il resto del corpo, ogni ballerino e ballerina rappresenta un qubit di un computer quantistico; quindi, tutto si trasforma in luce proiettate sulle mura deldietro la Torre pendente di Pisa. E’ la ' dei qubit', uno spettacolo che mette

