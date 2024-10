Un fumogeno in campo e due calciatori diffidati: il giudice sportivo multa la Salernitana (Di martedì 22 ottobre 2024) Ancora una multa per la Salernitana. Il giudice sportivo della Lega Serie B le ha inflitto una ammenda di 3mila euro perché "suoi sostenitori, al 33’ del primo tempo, hanno lanciato un fumogeno in campo”. Nel frattempo il club granata ha presentato ricorso alla Corte sportiva di appello per Europa.today.it - Un fumogeno in campo e due calciatori diffidati: il giudice sportivo multa la Salernitana Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ancora unaper la. Ildella Lega Serie B le ha inflitto una ammenda di 3mila euro perché "suoi sostenitori, al 33’ del primo tempo, hanno lanciato unin”. Nel frattempo il club granata ha presentato ricorso alla Corte sportiva di appello per

