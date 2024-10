Thiago Motta: «Lo Stoccarda ha meritato, ora dobbiamo digerirla il prima possibile, la responsabilità è mia» (Di martedì 22 ottobre 2024) Le parole di Thiago Motta, tecnico della Juve, dopo la sconfitta subita dai bianconeri in Champions League contro lo Stoccarda Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta della Juve in Champions League con lo Stoccarda. Di seguito le sue parole. SCONFITTA MERITATA – «Sicuramente hanno meritato, dal primo minuto sono stati Calcionews24.com - Thiago Motta: «Lo Stoccarda ha meritato, ora dobbiamo digerirla il prima possibile, la responsabilità è mia» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Le parole di, tecnico della Juve, dopo la sconfitta subita dai bianconeri in Champions League contro loha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta della Juve in Champions League con lo. Di seguito le sue parole. SCONFITTA MERITATA – «Sicuramente hanno, dal primo minuto sono stati

Juventus-Stoccarda 0-1 : El Bilal Touré infligge a Thiago Motta il primo ko in Champions - La rete dei tedeschi viene però annullata per un tocco di mano proprio di Undav. Secondo tempo La ripresa inizia con un grandissimo spavento per i padroni di casa, quando dopo due minuti di gioco Undav - lanciato da Mittelstadt - sorprende Danilo e buca Perin. Fatica la Vecchia Signora contro la pressione avversaria. (Sport.quotidiano.net)