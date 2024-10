Lanazione.it - Stadio, slitta l’interrogazione di Casini: "Il cronoprogramma dei lavori non esiste"

(Di martedì 22 ottobre 2024) "IldeidelloArtemio Franchi non". È andato su tutte le furie il capogruppo di Iv a Palazzo Vecchio Francesco. Tutto è legato al fatto che da più di un meseha fatto una richiesta di accesso agli atti per poter visionare ilrelativo aidi restyling dello, nella seduta di ieri, è stata rinviata perché, ha spiegato, "la sindaca Sara Funaro era assente", in quanto a Strasburgo, "e gli assessori delegati, precedentemente presenti, sono usciti strategicamente dall’aula". La situazione è questa: ilaggiornato, con fineal 2029, probabilmente sarà presentato in anteprima alla Fiorentina. Ma il fatto che ancora questo passaggio non sia stato completato, porta malumori all’interno di Iv.