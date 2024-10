Salernitana all'attacco: contro la Cremonese il titolare sarà Torregrossa (Di martedì 22 ottobre 2024) contro la Cremonese di Corini, suo nume tutelare ai tempi del Brescia, ecco Ernesto Torregrossa, l'attaccante ingaggiato last minute dal direttore sportivo Petrachi per affidargli le chiavi dell'attacco granata. Dopo aver pagato dazio inizialmente ad un ritmo gara ancora approssimativo, il Salernotoday.it - Salernitana all'attacco: contro la Cremonese il titolare sarà Torregrossa Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)ladi Corini, suo nume tutelare ai tempi del Brescia, ecco Ernesto, l'attaccante ingaggiato last minute dal direttore sportivo Petrachi per affidargli le chiavi dell'granata. Dopo aver pagato dazio inizialmente ad un ritmo gara ancora approssimativo, il

