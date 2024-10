“Revocate l’immunità a Salis”, l’Ungheria deposita istanza: l’Europarlamento decide (Di martedì 22 ottobre 2024) L’iniziativa per togliere l’immunità a Salis è partita direttamente dai parlamentari del partito di Orbàn, si andrà al voto Ilaria Salis–Ungheria, atto secondo. Si riapre il contenzioso tra l’europarlamentare di Avs elo stato ungherese, considerato che alcuni eurodeputati del partito di Orban hanno avanzato la richiesta per la revoca dell’immunità per l’eurodeputata la Salis. L’Europarlamentare di Avs Ilaria Salis si deve difendere dalla richiesta della revoca dell’immunità parlamentare presentata in Parlamento Europeo da deputati ungheresi (Ansa Foto) Cityrumors.itAd annunciarlo e dichiararlo a chiare note sono stati gli eurodeputati ungheresi che fanno parte del partito di Viktor Orban e l’hanno avanzata proprio durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Cityrumors.it - “Revocate l’immunità a Salis”, l’Ungheria deposita istanza: l’Europarlamento decide Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’iniziativa per togliereè partita direttamente dai parlamentari del partito di Orbàn, si andrà al voto Ilaria–Ungheria, atto secondo. Si riapre il contenzioso tra l’europarlamentare di Avs elo stato ungherese, considerato che alcuni eurodeputati del partito di Orban hanno avanzato la richiesta per la revoca delper l’eurodeputata la. L’Europarlamentare di Avs Ilariasi deve difendere dalla richiesta della revoca delparlamentare presentata in Parlamento Europeo da deputati ungheresi (Ansa Foto) Cityrumors.itAd annunciarlo e dichiararlo a chiare note sono stati gli eurodeputati ungheresi che fanno parte del partito di Viktor Orban e l’hanno avanzata proprio durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo.

“E’ una delinquente comune” : l’Ungheria chiede la revoca dell’immunità per Ilaria Salis - Il portavoce del governo ungherese non usato mezzi termini dopo il commento della eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra alla iniziativa dell’Ungheria, che ha chiesto la evoca della sua immunità. Abbiamo già dimostrato cosa può la solidarietà. co/29f8RrCIoG— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) October 22, 2024 “Lasciatemi chiarire ancora una volta: non sei stata arrestata per le tue ‘opinioni ... (Dayitalianews.com)

Ilaria Salis - l’Ungheria chiede la revoca dell’immunità : “Non fare la vittima - sei una delinquente” - Ora tocca al Parlamento europeo ribadire che la democrazia e la tutela dei diritti non possono essere messe in discussione”, hanno concluso Fratoianni e Bonelli, che non danno la sensazione di essere esattamente saliti su una barricata. Del resto i segnali del fatto che qualcosa fosse cambiato si sono avuti già poco dopo le elezioni, quando l’Ilaria nazionale ha iniziato a postare a più non posso ... (Secoloditalia.it)

Caso Ilaria Salis - chiesta la revoca dell’immunità - L’ha poi confermato la stessa Salis. “Ho ricevuto la richiesta delle autorità competenti in Ungheria per la revoca dell’immunità parlamentare di Ilaria Salis. La richiesta è stata inoltrata alla commissione Affari legali”, ha detto oggi, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, prima dei voti in plenaria a Strasburgo. (361magazine.com)