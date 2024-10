Gaeta.it - Pescara prepara la riunione dei Ministri del G7: sicurezza, cultura e controversie locali

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 22 al 24 ottobre 2023,ospiterà una importantedeidello Sviluppo del G7, un evento che affronterà temi cruciali come laalimentare, le infrastrutture, gli investimenti sostenibili e la salute globale. La città siad accogliere i rappresentanti dei paesi più industrializzati al mondo, ma questo avviene in un contesto di polemicheriguardanti la chiusura di Istituzionili. La security aper il G7 In occasione del G7, la Prefettura e la Questura dihanno individuato cinque aree di massima, necessarie per garantire lo svolgimento dell’incontro in condizioni ottimali. Tra queste spiccano l’AURUM, una storica sede di incontri e manifestazioni, e l’Archivio di Stato, che dipende dal Ministero dellae ospita una ricca collezione di documenti storici.