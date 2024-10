Iodonna.it - Per festeggiare questo anniversario, il tenore ha fatto le cose in grande, tra un film-concerto, un disco di duetti e un tour negli USA

(Di martedì 22 ottobre 2024) Trent’anni da Andrea Bocelli. Le celebrazioni per iltraguardo nella carriera delsono appena iniziate. Dopo ildi luglio, con tanti amici di spicco, è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma ilAndrea Bocelli 30: The Celebration, tratto dal mega evento. Ma gli appuntamenti in agenda sono tanti: un nuovo album di, unin giro per il mondo, un documentario sulla sua vita e due serate evento in tv a novembre.