Mano lesta in viale Colombo | rubata borsa a una donna

Mano lesta in viale Colombo : rubata borsa-zaino a una donna con il passeggino - Ieri pomeriggio 22 ottobre, intorno alle 16.45, in viale Colombo altezza dell'istituto Maria Regina, due soggetti, un uomo e una donna, hanno rubato la borsa di una donna con il passeggino. Del maltolto, la vittima ha ritrovato solo il portafoglio e una carta di credito: "Cerchiamo almeno il... (Foggiatoday.it)

Morta in ospedale la donna investita da un'auto in viale della Riviera - Non è riuscita a superare i gravissimi traumi riportati dopo essere stata investita da un'automobile in viale della Riviera a Pescara ed è morta in ospedale. A perdere la vita una donna di 50 anni le cui condizioni erano apparse subito disperate dopo essere stata sbalzata per diverse decine di... (Ilpescara.it)

Recuperata e sequestrata l'auto che avrebbe investito la donna in viale della Riviera - Al momento non è stato ancora individuato chi. A occuparsi delle indagini sono gli agenti della polizia locale. . . Prosegue la caccia al pirata della strada che nella serata di giovedì 17 ottobre ha travolto una donna di 50 anni che stava attraversando la strada in viale della Riviera a Pescara. (Ilpescara.it)