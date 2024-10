Luciano e l’amnesia che gli ha cancellato 39 anni di ricordi: cosa può causare la perdita di memoria (Di martedì 22 ottobre 2024) Un uomo di Roma ha raccontato di aver perso la memoria di 39 anni di vita dopo un incidente stradale avvenuto nel 2019. In termini medici la perdita di memoria o amnesia può avere diverse cause. Inoltre, l'amnesia può colpire ricordi diversi ed essere permanente o temporanea. Fanpage.it - Luciano e l’amnesia che gli ha cancellato 39 anni di ricordi: cosa può causare la perdita di memoria Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un uomo di Roma ha raccontato di aver perso ladi 39di vita dopo un incidente stradale avvenuto nel 2019. In termini medici ladio amnesia può avere diverse cause. Inoltre, l'amnesia può colpirediversi ed essere permanente o temporanea.

Il dramma di Luciano: investito da un'auto, si sveglia in ospedale con 39 anni di memoria cancellati

Non sapeva che ci fossero i cellulari, l'avvento di Internet e anche dell'attentato dell'11 settembre alle Torri Gemelle. Fortunatamente ci scherzano anche, visto che il figlio gli ha detto: "Papà, ti ricordi che dovevi ridarmi 5mila euro?". E lui ha replicato: "Cosa sono gli euro?". Ed è costretto a fingere di conoscere i suoi amici.