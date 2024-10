Lo trovano morto dopo 10 giorni, in solitudine. Ha lasciato tutti i suoi beni al Comune: «Per aiutare gli altri» (Di martedì 22 ottobre 2024) CONEGLIANO - Trovato morto a causa di un malore in casa in via Tiepolo, dove abitava da solo, con il presentimento di quello che sarebbe potuto succedergli, Eugenio Mirandola, di 71 anni, aveva Ilgazzettino.it - Lo trovano morto dopo 10 giorni, in solitudine. Ha lasciato tutti i suoi beni al Comune: «Per aiutare gli altri» Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) CONEGLIANO - Trovatoa causa di un malore in casa in via Tiepolo, dove abitava da solo, con il presentimento di quello che sarebbe potuto succedergli, Eugenio Mirandola, di 71 anni, aveva

