Livio Neri nel team che ha vinto il Trofeo Coni (Di martedì 22 ottobre 2024) Una delegazione della società cestistica Livio Neri che si è distinta per aver contribuito alla vittoria del Trofeo Coni da parte dell’Emilia Romagna, è stata ricevuta in Comune per celebrare l’importante risultato conseguito. La Federazione Italiana Pallacanestro nella nostra regione è infatti stata rappresentata dalla Livio Neri e da 4 promettenti atleti che stanno crescendo nel vivaio della società del presidente Carlo Venturi: Cornelio Giovannini, Riccardo Scardovi, Febe Gardelli e Tasnim Gherairi. In questo contesto competitivo, ma anche di gioco, per la prima volta nella storia si è aggiudicata il Trofeo l’Emilia Romagna presieduta da Andrea Dondi, seguita ad appena 4 punti di distanza dalla Sicilia, che a sua volta ha preceduto il Friuli Venezia Giulia. Ad applaudire i ragazzi è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ilrestodelcarlino.it - Livio Neri nel team che ha vinto il Trofeo Coni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Una delegazione della società cestisticache si è distinta per aver contribuito alla vittoria delda parte dell’Emilia Romagna, è stata ricevuta in Comune per celebrare l’importante risultato conseguito. La Federazione Italiana Pallacanestro nella nostra regione è infatti stata rappresentata dallae da 4 promettenti atleti che stanno crescendo nel vivaio della società del presidente Carlo Venturi: Cornelio Giovannini, Riccardo Scardovi, Febe Gardelli e Tasnim Gherairi. In questo contesto competitivo, ma anche di gioco, per la prima volta nella storia si è aggiudicata ill’Emilia Romagna presieduta da Andrea Dondi, seguita ad appena 4 punti di distanza dalla Sicilia, che a sua volta ha preceduto il Friuli Venezia Giulia. Ad applaudire i ragazzi è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I giovani campioni della “Livio Neri” conquistano il primo posto al Trofeo Coni : i complimenti del vicesindaco - Si sono distinti portando a casa il tanto ambito oro. Al Trofeo Coni, organizzato in Sicilia da giovedì 3 a domenica 6 ottobre, a cui hanno preso parte 4.500 atleti e tecnici, 39 federazioni sportive nazionali, 5 discipline sportive associate, e tutte le regioni d’Italia, era presente anche una... (Cesenatoday.it)

Basket La ’Livio Neri’ alza il Trofeo Coni - "L’organizzazione è stata encomiabile – chiude Neri – dettagli compresi. Al Trofeo Coni hanno partecipato 4. Il nostro gruppo era alloggiato in un ‘villaggio’ a Palermo, insieme a tanti altri sportivi: è stata un’ottima occasione per conoscere altre persone, confrontarsi e condividere un’esperienza che resterà per sempre". (Ilrestodelcarlino.it)

’Livio Neri’ al Trofeo Coni. Spazio ai giovani talenti - La società cestistica cesenate ‘Livio Neri’ parteciperà alla nona edizione del Trofeo Coni che si terrà dal 3 al 6 ottobre in Sicilia, a Catania e Palermo. Credo che la chiave sia continuare a impegnarsi come il primo giorno, non solo in campo ma anche nelle relazioni con le famiglie. Sono soddisfazioni bellissime e meritate". (Ilrestodelcarlino.it)