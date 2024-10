La sinistra delle emergenze finte nega la più grave: l’immigrazione (Di martedì 22 ottobre 2024) Da anni, i progressisti agitano i più svariati allarmi: ambiente, Covid, fascismo, omofobia. Il dramma tangibile degli sbarchi, che causa disagi quotidiani, è invece dipinto come frottola della destra per ingannare i cittadini. Laverita.info - La sinistra delle emergenze finte nega la più grave: l’immigrazione Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di martedì 22 ottobre 2024) Da anni, i progressisti agitano i più svariati allarmi: ambiente, Covid, fascismo, omofobia. Il dramma tangibile degli sbarchi, che causa disagi quotidiani, è invece dipinto come frottola della destra per ingannare i cittadini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fiorentina, emergenza infortuni: si torna alla difesa a tre? - Visualizzazioni: 1 La Fiorentina è attesa giovedì sera in Svizzera per la sfida di Conference League contro il San Gallo: Palladino valuta il cambio di modulo. I viola si apprestano alla seconda parti ... (calciostyle.it)

Non è vero che non si può fare nulla per l’emergenza casa: una lezione arriva dal III Municipio di Roma - In III Municipio nasce Centro di Accoglienza e Solidarietà Abitativa (C.A.S.A.), un intervento concreto e innovativo per contrastare l’emergenza abitativa. (fanpage.it)

AVS Alleanza Verdi sinistra: “L’emergenza nazionale è soprattutto climatica” - “Nella giornata di lunedì 21 ottobre – scrivono in una nota in candidati e il gruppo provinciale di AVS Alleanza Verdi sinistra – apprendiamo dalla stampa locale che il candidato De Pascale definisce ... (chiamamicitta.it)