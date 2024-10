Ilrestodelcarlino.it - La Jesina, finalmente

(Di martedì 22 ottobre 2024) Laè tornata. Con un poker di reti rifilate, in casa, al Tavullia Valfoglia. Non poteva iniziare meglio l’avventura di Mirco Omiccioli sulla panchina dei leoncelli. I biancorossi però non riescono a diminuire lo svantaggio dalla vetta (Promozione, girone A) - a meno - perché la Fermignanese continua a correre, con la vittoria di misura sul Barbara Monserra. Ma i leoncelli - che potrebbero registrare l’arrivo del centrocampista ex Ancona, Marengo - si prendono il secondo posto, riprendendo proprio il Tavullia Valfoglia. Dopo un punto in tre partite ne riprende tre in una volta sola il Marina che non sbaglia la partita casalinga contro il Villa San Martino. Sembra aver ingranato la marcia giusta la Biagio Nazzaro Chiaravalle che espugna il campo del Sassoferrato Genga, nonostante l’inferiorità numerica per gran parte del secondo tempo.