«Quello che abbiamo imparato quest'anno è che tutto dipende da noi. Abbiamo vissuto una terribile catastrofe. Ma un anno dopo molti israeliani hanno cambiato il loro modo di pensare. Capiscono La Destra israeliana rilancia:«Ricolonizzare Gaza si può»

«In Cisgiordania la destra israeliana ha creato un’infrastruttura paramilitare» - Si è formato con la Prima Intifada, […] The post «In Cisgiordania la destra israeliana ha creato un’infrastruttura paramilitare» first appeared on il manifesto. Jamal Juma ha una lunga storia di attivismo politico alle spalle. . «Stiamo parlando di un brutale sistema coloniale di apartheid. È la realtà». (Ilmanifesto.it)