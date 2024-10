Juventus-Stoccarda, la moviola: gol annullato a Undav, rigore causato da Danilo (espulso) (Di martedì 22 ottobre 2024) Juventus-Stoccarda è una gara valevole per la terza giornata di Champions League. Allo Stadium di Torino arbitra il norvegese Espen Eskas, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024)è una gara valevole per la terza giornata di Champions League. Allo Stadium di Torino arbitra il norvegese Espen Eskas,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus-Stoccarda sullo 0-1 LIVE : Perin para un rigore a Millot - la sblocca El Bilal Touré al 92° - Champions League - 3ª giornata Juventus-Stoccarda 0-1 (risultato parziale) GOL: 92` El Bilal Tourè. 86` - Perin para un rigore a Millot... (Calciomercato.com)

MOVIOLA – Juventus-Stoccarda : Danilo fuori tempo - rigore col Var e anche rosso - . The post MOVIOLA – Juventus-Stoccarda: Danilo fuori tempo, rigore col Var e anche rosso appeared first on SportFace. C’è infatti il calcio di rigore concesso col Var ai tedeschi, inevitabile, per la follia di Danilo che con la gamba alta colpisce nettamente sulla coscia un avversario. Episodio da moviola all’83’ di Juventus-Stoccarda. (Sportface.it)

Juventus-Stoccarda - il gesto lascia senza parole : è successo all’Allianz - itLa Juventus se la sta vedendo in questa serata europea con lo Stoccarda, con una gara tutt’altro che semplice visto quanta pressione gli avversari riescono a mettere con il pressing forsennato. Lo striscione dei tifosi dello Stoccarda per l’Emilia Romagna (Lapresse) – Tvplay. In ogni caso, a stupire, è un gesto inaspettato: ecco cos’è successo a Torino. (Tvplay.it)