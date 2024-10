John Wick: i registi hanno 'difeso' la barba di Keanu Reeves dai produttori che lo volevano rasato (Di martedì 22 ottobre 2024) Secondo i produttori di John Wick, il personaggio avrebbe avuto un appeal più internazionale col volto rasato e privo di barba. John Wick con barba o senza? Il look di Keanu Reeves nei panni dell'assassino più celebre del grande schermo è inconfondibile, ma se i registi non avessero insistito per difendere questa versione avremmo avuto un John Wick perfettamente rasato. In occasione del decimo anniversario di John Wick, i registi Chad Stahelski e David Leitch hanno rivelato alcuni retroscena sul film che ha dato origine a un fortunato franchise a Business Insider. Tra le varie battaglie sostenute coi produttori, la più interessante riguarda la barba di John Wick. I finanziatori del film avrebbero preferito Keanu Reeves senza barba come in Point Movieplayer.it - John Wick: i registi hanno 'difeso' la barba di Keanu Reeves dai produttori che lo volevano rasato Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Secondo idi, il personaggio avrebbe avuto un appeal più internazionale col voltoe privo dicono senza? Il look dinei panni dell'assassino più celebre del grande schermo è inconfondibile, ma se inon avessero insistito per difendere questa versione avremmo avuto unperfettamente. In occasione del decimo anniversario di, iChad Stahelski e David Leitchrivelato alcuni retroscena sul film che ha dato origine a un fortunato franchise a Business Insider. Tra le varie battaglie sostenute coi, la più interessante riguarda ladi. I finanziatori del film avrebbero preferitosenzacome in Point

