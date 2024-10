Grande Fratello: polemica per il comportamento di Shaila Gatta, Javier Martinez consolato dagli altri concorrenti (Di martedì 22 ottobre 2024) Nell’ultima puntata del Grande Fratello, il comportamento di Shaila Gatta ha spiazzato non solo Javier Martinez, ma anche gli altri concorrenti. Dopo essersi avvicinata al pallavolista e aver trascorso del tempo con lui, la ballerina ha dichiarato di non voler proseguire la relazione fuori dalla casa, lasciando Martinez deluso e confuso. Alcune gieffine, subito dopo L'articolo Grande Fratello: polemica per il comportamento di Shaila Gatta, Javier Martinez consolato dagli altri concorrenti Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nell’ultima puntata del, ildiha spiazzato non solo, ma anche gli. Dopo essersi avvicinata al pallavolista e aver trascorso del tempo con lui, la ballerina ha dichiarato di non voler proseguire la relazione fuori dalla casa, lasciandodeluso e confuso. Alcune gieffine, subito dopo L'articoloper ildi

“Grande Fratello” - concorrenti sconvolte da Shaila : “Siamo scioccate” - cos’è successo - News Tv. Nel corso della diretta, l’ex velina ha avuto un confronto con Javier Martinez, con il quale ha trascorso l’intera settimana tra le coperte. (Continua…) Leggi anche: “Si sono baciati”. L’ex velina ha ridimensionato il rapporto con il pallavolista, dichiarando che fuori non l’avrebbe aspettato. (Tvzap.it)

Grande Fratello 2024 - ultime notizie : eliminati - scambio di concorrenti - nomination - A loro si sono aggiunti Yulia e Clayton per volere di Cesara Buonamici e Beatrice. . Con dei piccoli tentennamenti, lei si apre: “Te l’avrei detto uscita da qui”. Simone le chiede con fermezza di levarsi l’anello dalle dita, in segno di chiusura della loro relazione. “È sempre bello avere una compatriota, come diciamo noi”, ha esclamato Iago. (Dailyshowmagazine.com)

Yulia Bruschi pentita al Grande Fratello : il ripensamento sul fidanzato Simone - La decisione della Bruschi su Simone e Giglio Nello sfogarsi con le sue coinquiline, infatti, la Bruschi ha spiegato che, vedere Simone, è come se le avesse fatto aprire gli occhi e razionalizzare che, quella vissuta nella casa del GF, non sia la vita vera. Parlando con alcune compagne d’avventura, infatti, Yulia ha svelato di essere rimasta molto turbata dall’incontro con il fidanzato, al punto ... (Tutto.tv)