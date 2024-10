Ilgiorno.it - Glovo, stangata dall’Authority: i rider sono come postini. Scatta la multa

(Di martedì 22 ottobre 2024) Milano - I ciclofattorini con portavivande giallo che incrociamo ogni giorno per strada e che ci consegnano a tutte le ore cibo o altri prodotti vanno consideratia tutti gli effetti. Peccato che la società che gira loro le consegne da fare non sia in possesso dell’autorizzazione prevista dalla legge, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico. Tradotto: Foodinho, la srl con sede legale in via Pirelli a Milano che controlla il 100% delle quote diInfrastructure (e che a sua volta è di proprietà della società spagnolaApp23 sl), opera “abusivamente”, garantendosi un vantaggio competitivo sui concorrenti e impedendo ai consumatori di beneficiare delle tutele previste dalla legge (carta dei servizi, reclami e definizione delle controversie).