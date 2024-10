Formia / Jumbo Basket Formia vince all’esordio in casa: 68-65 contro Basket Veroli 2016 (Di martedì 22 ottobre 2024) Formia – Il Jumbo Basket Formia inizia con il piede giusto la sua avventura nel campionato regionale DR1, espugnando il campo della Virtus Basket Fondi sabato12 ottobre con il punteggio di 67-74, e domenica 20 ottobre battendo in casa il Basket Veroli 2016 con il risultato di 68-65, al termine di una gara combattuta fino all’ultimo L'articolo Formia / Jumbo Basket Formia vince all’esordio in casa: 68-65 contro Basket Veroli 2016 Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Formia / Jumbo Basket Formia vince all’esordio in casa: 68-65 contro Basket Veroli 2016 Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di martedì 22 ottobre 2024)– Ilinizia con il piede giusto la sua avventura nel campionato regionale DR1, espugnando il campo della VirtusFondi sabato12 ottobre con il punteggio di 67-74, e domenica 20 ottobre battendo inilcon il risultato di 68-65, al termine di una gara combattuta fino all’ultimo L'articoloin: 68-65Temporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formia / Jumbo Basket Formia doppio successo : vittoria su campo e nuovo corso per il basket cittadino - . Nel match disputato contro la Virtus Basket Fondi, la Jumbo Basket Formia ha conquistato una vittoria combattuta con il punteggio finale di 74-67. Un […] L'articolo Formia / Jumbo Basket Formia doppio successo: vittoria su campo e nuovo corso per il basket cittadino sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. (Temporeale.info)

Avellino Basket - la carica di Lewis : “Trasformiamo le sconfitte in vittorie” - Nell’ultimo match, Avellino ha dovuto fare i conti con le assenze per infortunio di Bortolin e Sabatino, entrambi saranno valutati in settimana. Il tutto visto che mercoledì prossimo è in agenda un nuovo impegno infrasettimanale contro Piacenza. “E’ stato tutto perfetto finora, è andato tutto liscio, ma soprattutto sono molto emozionato per questa nuova annata – dice, Jaren Michael Lewis ala ... (Anteprima24.it)

Formia / Visite mediche in vista della nuova stagione sportiva del “Basket Forever Formia” - FORMIA – Sarà molto complicato nella prossima annata agonistica trovare spazio nel Basket Forever Formia, la super quotata formazione composta da giovani (e non solo) alle prese con alcune disabilità e, nello specifico, con la sindrome di Down. . Che stia aumentando la concorrenza nella società che quest’anno ha festeggiato i primi dieci anni di vita […] L'articolo Formia / Visite mediche in ... (Temporeale.info)