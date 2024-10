Gaeta.it - Due anni di governo Meloni: risultati, accordi internazionali e riforme legali

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il, in carica da due, ha pubblicato un rapporto celebrativo che riassume le principali realizzazioni e le sfide affrontate durante il proprio mandato. In un contesto politico italiano così complesso, l’esecutivo ribadisce l’importanza del lavoro svolto e dei traguardi raggiunti, evidenziando l’essenza di unstorico guidato da una donna. Un chiaro segnale di proseguimento negli impegni presi con i cittadini viene espresso nel documento, che analizza gli sviluppi in vari settori cruciali per il paese. L’accordo con l’Albania: un passo verso la gestione della migrazione Uno dei punti salienti del rapporto trae origine dall’accordo con l’Albania, firmato nel 2023, che rappresenta un passo significativo nella gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo.