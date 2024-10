Panorama.it - Due anni di governo Meloni: fra obiettivi raggiunti e sfide per il futuro

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il 22 ottobre 2022 ilguidato da Giorgiaha prestato giuramento di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’esecutivo, il primo nella storia italiana ad essere guidato da una donna, compie oggi due, distinguendosi come uno dei governi più stabili della storia repubblicana (attualmente al settimo posto per longevità). Sono stati duemolto turbolenti per il Paese e per il mondo, sconvolti dal conflitto ucraino e da quello mediorientale, con conseguente shock energetico, alta inflazione e pericolo di recessione economica. Dati alla mano, l’Italia ha saputo navigare bene in questo mare di difficoltà, segnalandosi come uno dei Paesi europei più virtuosi. L’Istat ha certificato che in questi duesono stati creati 834mila posti di lavoro, raggiungendo così un tasso di occupazione del 62,3%, ai massimi storici.