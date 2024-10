Ilgiorno.it - Collega molesto ammonito dal questore

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ha 58 anni ed era arrivato a rendere la vita della propriaun inferno. Per lei andare a lavorare era diventato un autentico incubo per colpa di quest’uomo che a più riprese la vessava, sia fisicamente che psicologicamente, la donna si è vista addirittura costretta a cambiare le proprie abitudini di vita, a mettere in pratica diverse strategie per proteggersi, dal farsi accompagnare e venire a prendere al telefono sempre a portata di mano per potere chiedere aiuto. Cattiveria, rabbia, livore che spesso addirittura passavano dalle parole, parole molto offensive, ai fatti veri e propri, caratterizzati da botte e spintoni che la donna era costretta a subire anche sul posto di lavoro.