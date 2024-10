Gamberorosso.it - Caviro adesso punta sui vini di lusso: nasce il polo premium sotto la direzione generale di Giovanni Lai

(Di martedì 22 ottobre 2024) Valorizzare iin unviticolo ad hoc.fa sul serio e mette mano alla divisione vino operando un shift societario in due asset separati, scorporando Cantine- che conta nel brand anche Tavernello (gigante della Gdo con oltre cento milioni di pezzi annui) - dalla neonata Tenute, che oggi riunisce la Leonardo Da Vinci spa (in Toscana) e la Cesari spa (in Veneto). I nuovi incarichi SarÃLai, che attualmente guida l'azienda Cesari in Valpolicella, a prendere le redini di Tenute, assumendo anche il ruolo di direttoredella Leonardo Da Vinci, con il compito di far convergere le due società in un unico. La distribuzione deisul territorio nazionale ricadrà sulla società di proprietà delle Vigne con una rete commerciale unificata per l'export, che è stata affidata a Luisa Bortolotto, direttore commerciale estero.