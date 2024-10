Asili nido: nel casertano posti per 1 bambino su 3 (Di martedì 22 ottobre 2024) Campania all'anno zero - o quasi - per quel che riguarda gli Asili nido. A fare una fotografia della situazione è la Cgil Napoli e Campania che prende spunto dal provvedimento per i servizi all'infanzia contenuto nel Piano strutturale di bilancio varato dal Governo.Negli ultimi anni presi in Casertanews.it - Asili nido: nel casertano posti per 1 bambino su 3 Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Campania all'anno zero - o quasi - per quel che riguarda gli. A fare una fotografia della situazione è la Cgil Napoli e Campania che prende spunto dal provvedimento per i servizi all'infanzia contenuto nel Piano strutturale di bilancio varato dal Governo.Negli ultimi anni presi in

Tagli asili nido - Giambona : "Riduzione fondi è ennesimo schiaffo a famiglie siciliane" - “Quello che sta accadendo con la rimodulazione dei fondi del PNRR è uno scempio annunciato da mesi che si traduce nell’ennesimo schiaffo per le famiglie e i bimbi siciliani. Siamo all’ennesimo paradosso di un governo nazionale che si mostra ancora una volta non in grado di gestire i fondi del... (Palermotoday.it)

Taglio asili nido - Giambona : "Riduzione fondi è ennesimo schiaffo a famiglie siciliane" - “Quello che sta accadendo con la rimodulazione dei fondi del PNRR è uno scempio annunciato da mesi che si traduce nell’ennesimo schiaffo per le famiglie e i bimbi siciliani. Siamo all’ennesimo paradosso di un governo nazionale che si mostra ancora una volta non in grado di gestire i fondi del... (Messinatoday.it)

Asili nido : aperte le iscrizioni per i nati dal 1° maggio al 31 ottobre 2024 - Sono aperte le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia del Comune di Pisa, anno educativo 2024/25, per i bambini nati dal 1° maggio al 31 ottobre 2024. Le domande possono essere presentate entro le ore 12:00 dell'11 novembre 2024 esclusivamente online dalla seguente pagina https://www.comune.pisa... (Pisatoday.it)