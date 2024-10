Verona-Monza, Nesta: “Desideravamo questa gioia, vittorie liberano la testa” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Per questa vittoria c’è stata un’attesa lunga: Desideravamo tutti quanti questa gioia. Le vittorie aiutano a sbloccare la testa. La squadra è sempre stata sul pezzo, giocando ottime partite contro grandi squadre”. Lo ha dichiarato Alessandro Nesta ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in trasferta del suo Monza per 0-3 sul campo del Verona. Tre punti che fanno respirare i brianzoli dopo un avvio complicato di stagione: “Ai ragazzi ho sempre detto di alzare la testa anche quando predavamo. Non sono mancati nemmeno gli infortuni, ma dobbiamo stringere i denti. Oggi abbiamo fatto una partita tosta e meritavamo questo risultato”, ha aggiunto l’ex difensore. Ancora sulla partita, Nesta ha concluso spiegando la chiave tattica che ha portato alla vittoria: “Abbiamo preparato la partita sugli attacchi nelle zone tra terzino e centrale. Siamo partiti bene, tenendo la palla bene. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Pervittoria c’è stata un’attesa lunga:tutti quanti. Leaiutano a sbloccare la. La squadra è sempre stata sul pezzo, giocando ottime partite contro grandi squadre”. Lo ha dichiarato Alessandroai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in trasferta del suoper 0-3 sul campo del. Tre punti che fanno respirare i brianzoli dopo un avvio complicato di stagione: “Ai ragazzi ho sempre detto di alzare laanche quando predavamo. Non sono mancati nemmeno gli infortuni, ma dobbiamo stringere i denti. Oggi abbiamo fatto una partita tosta e meritavamo questo risultato”, ha aggiunto l’ex difensore. Ancora sulla partita,ha concluso spiegando la chiave tattica che ha portato alla vittoria: “Abbiamo preparato la partita sugli attacchi nelle zone tra terzino e centrale. Siamo partiti bene, tenendo la palla bene.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nesta : «Con questa vittoria rompiamo una MALEDIZIONE - classifica? NON LA GUARDO - ecco perchè» - Di seguito le sue parole. Le parole di Alessandro Nesta, tecnico del Monza, in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta dai brianzoli contro il Brescia Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Monza in Coppa Italia contro il Brescia. VITTORIA – «Quando si vince l’entusiasmo sale, sono molto soddisfatto del primo […]. (Calcionews24.com)