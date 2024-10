Un doppio pareggio per il Tennis Giotto in serie A2 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Arezzo, 21 ottobre 2024 – Un doppio pareggio per il Tennis Giotto in serie A2. Il terzo turno dell’importante campionato nazionale ha visto la prima squadra maschile del circolo aretino vivere un incontro in totale equilibrio sui campi casalinghi con il Tc Vomero di Napoli terminato 3-3, mentre la prima squadra femminile è stata protagonista di una rimonta in casa del Tc Lumezzane che è valsa il 2-2 finale. I prossimi appuntamenti sono fissati per le 10.00 di domenica 27 ottobre con l’A2 femminile che ha in calendario Tennis Giotto-Tc Genova 1883 e l’A2 maschile che proporrà la trasferta per Canottieri Padova-Tennis Giotto. Lanazione.it - Un doppio pareggio per il Tennis Giotto in serie A2 Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Arezzo, 21 ottobre 2024 – Unper ilinA2. Il terzo turno dell’importante campionato nazionale ha visto la prima squadra maschile del circolo aretino vivere un incontro in totale equilibrio sui campi casalinghi con il Tc Vomero di Napoli terminato 3-3, mentre la prima squadra femminile è stata protagonista di una rimonta in casa del Tc Lumezzane che è valsa il 2-2 finale. I prossimi appuntamenti sono fissati per le 10.00 di domenica 27 ottobre con l’A2 femminile che ha in calendario-Tc Genova 1883 e l’A2 maschile che proporrà la trasferta per Canottieri Padova-

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Olimpiadi Scacchi 2024 : Italia - gran doppio pareggio con l’Azerbaigian. India Open in fuga - femminile battuta dalla Polonia - In quarta scacchiera, davvero bravo Sabino Brunello a fermare Shakhriyar Mamedyarov. Alla 60a, con matto in vista, Balajayeva abbandona. Tutto cambia alla 27a mossa in posizione peraltro teoricamente pari, ma praticamente con il Nero (Fataliyeva) molto più spinto verso l’attacco. La scena assume contorni, se vogliamo, sempre più pittoreschi col tempo: i due vanno avanti, il capitano azero Teimour ... (Oasport.it)

Spezia - è un pareggio con molti rimpianti. Nel derby non basta il doppio vantaggio - Angoli 7-2. Il gol arriva da una palla inattiva, ma è solo un caso, così come capita, ancora una volta, di testa (come le altre tre). Inzaghi. Dall’angolo il 2-2 che sigilla la gara, con Di Serio che poco prima spreca un contropiede due contro uno e poi lascia libero Canestrelli di infilare Sarr. Fuorigioco 0-0. (Sport.quotidiano.net)

Atletica - perché si è svolto lo spareggio nel salto in alto alle Olimpiadi : sfumato il doppio oro come nel 2021 - 31, 2. 36. 40); se entrambi non riescono nell’intento si scende di misura (2. L’asticella si è dunque abbassata a 2. Ricordiamo il regolamento di questa formula, perché viene disputata molto raramente. 36, 2. 34 (altra misura saltata durante la gara “regolare”) ed è risultata decisiva: Kerr fa centro, McEwen fallisce e la medaglia oro è volata in Nuova Zelanda. (Oasport.it)