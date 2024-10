Tutti i dettagli su Secret Level: la nuova serie animata per adulti di Prime Video in arrivo a dicembre (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mondo delle serie animate dedicate agli adulti sta per arricchirsi con l’arrivo di “Secret Level”, una nuova attesissima antologia che promette di sorprendere il pubblico. Presentato durante il panel del New York Comic-Con, il progetto è prodotto dai Amazon MGM Studios in collaborazione con Blur Studio. Ideato da Tim Mille, “Secret Level” porterà gli spettatori in un viaggio attraverso storie originali ambientate in alcuni dei Videogiochi più famosi della cultura pop, da cui attingerà per creare narrazioni coinvolgenti e innovative. La serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori a partire dal 10 dicembre, con due episodi che verranno rilasciati ogni settimana. Gaeta.it - Tutti i dettagli su Secret Level: la nuova serie animata per adulti di Prime Video in arrivo a dicembre Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mondo delleanimate dedicate aglista per arricchirsi con l’di “”, unaattesissima antologia che promette di sorprendere il pubblico. Presentato durante il panel del New York Comic-Con, il progetto è prodotto dai Amazon MGM Studios in collaborazione con Blur Studio. Ideato da Tim Mille, “” porterà gli spettatori in un viaggio attraverso storie originali ambientate in alcuni deigiochi più famosi della cultura pop, da cui attingerà per creare narrazioni coinvolgenti e innovative. Lasarà disponibile in esclusiva suin oltre 240 Paesi e territori a partire dal 10, con due episodi che verranno rilasciati ogni settimana.

