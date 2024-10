Thiago Motta: «Contro la Lazio siamo stati disorganizzati ma abbiamo meritato la vittoria» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alla vigilia del match Contro lo Stoccarda di Champions domani alle 21, il tecnico della Juventus Thiago Motta ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Thiago Motta: «Contro la Lazio siamo stati disorganizzati, ma abbiamo meritato la vittoria» Quella con lo Stoccarda è una sfida che può segnare un passo importante, gli algoritmi dicono che con 9 punti i playoff sono praticamente certi Ci pensate? «No, non ci pensiamo». Chi ha recuperato per la partita? «McKennie si è allenato con il gruppo, Conceiçao è rientrato dopo la squalifica del campionato, anche Fagioli sta bene. Per gli altri non abbiamo recuperi, non ci saranno Nico Gonzalez e Koopmeiners, oltre a Bremer e Milik, ovviamente». Che squadra è lo Stoccarda? Hanno perso l’ultima col Bayern 4-0 «In Champions, nella loro prima partita a Madrid, meritavano anche la vittoria. Ilnapolista.it - Thiago Motta: «Contro la Lazio siamo stati disorganizzati ma abbiamo meritato la vittoria» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alla vigilia del matchlo Stoccarda di Champions domani alle 21, il tecnico della Juventusha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport.: «la, mala» Quella con lo Stoccarda è una sfida che può segnare un passo importante, gli algoritmi dicono che con 9 punti i playoff sono praticamente certi Ci pensate? «No, non ci pen». Chi ha recuperato per la partita? «McKennie si è allenato con il gruppo, Conceiçao è rientrato dopo la squalifica del campionato, anche Fagioli sta bene. Per gli altri nonrecuperi, non ci saranno Nico Gonzalez e Koopmeiners, oltre a Bremer e Milik, ovviamente». Che squadra è lo Stoccarda? Hanno perso l’ultima col Bayern 4-0 «In Champions, nella loro prima partita a Madrid, meritavano anche la

