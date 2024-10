Sorpresi mentre rubano dei cavi elettrici in un supermercato, si dileguano nella notte (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pensavano di averla fatta franca i ladri che erano entrati in un supermercato per rubare dei cavi, invece sono stati colti sul fatto dalla vigilanza privata e si sono dati alla fuga. Questo quanto successo la notte tra domenica e lunedì nel supermercato Orizzonte in vai A. Vona a Frosinone in una Frosinonetoday.it - Sorpresi mentre rubano dei cavi elettrici in un supermercato, si dileguano nella notte Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pensavano di averla fatta franca i ladri che erano entrati in unper rubare dei, invece sono stati colti sul fatto dalla vigilanza privata e si sono dati alla fuga. Questo quanto successo latra domenica e lunedì nelOrizzonte in vai A. Vona a Frosinone in una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Furto di corrente in tre supermercati, danno da 270 mila euro - IL PROVVEDIMENTO È tornato in libertà il titolare dei due supermercati di Latina finito in manette lo scorso giovedì per furto di energia elettrica. Ieri mattina, ... (ilmessaggero.it)

Foggia, pensionato spara alla moglie in supermercato e si suicida, lei gravissima - Femminicidio a Foggia: la tragedia in supermercatoQuesta mattina, a San Severo, un tragico episodio ha scosso la comunità: un ex agente di polizia pen ... (assodigitale.it)

Nuova Dacia Spring: come va l'elettrica più conveniente in commercio - Concreta, bada alla sostanza, è agile nel traffico ed è anche accessibile, sia nell’acquisto che nel mantenimento. Cresce notevolmente la qualità, diventando la perfetta alleata cittadina ... (ilgiornale.it)