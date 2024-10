Simone morto nell’alluvione, l’ultima telefonata prima della tragedia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Simone Farinelli è vittima della forte maltempo che ha piegato gran parte della provincia metropolitana di Bologna negli ultimi giorni. Il ragazzo aveva 20 anni ed era residente ad Ozzano dell’Emilia, nel Bolognese. La tragedia è accaduta sabato 19 ottobre 2024. Simone è morto dopo essere stato travolto da un’ondata del Rio Caurinzano a Botteghino di Zocca, frazione di Pianoro, nella provincia di Bologna. Il giovane si trovava in auto con il fratello Andrea, di 23 anni. Simone Farinelli aveva fatto un’ultima telefonata prima che accadesse la tragedia. Tvzap.it - Simone morto nell’alluvione, l’ultima telefonata prima della tragedia Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)Farinelli è vittimaforte maltempo che ha piegato gran parteprovincia metropolitana di Bologna negli ultimi giorni. Il ragazzo aveva 20 anni ed era residente ad Ozzano dell’Emilia, nel Bolognese. Laè accaduta sabato 19 ottobre 2024.dopo essere stato travolto da un’ondata del Rio Caurinzano a Botteghino di Zocca, frazione di Pianoro, nella provincia di Bologna. Il giovane si trovava in auto con il fratello Andrea, di 23 anni.Farinelli aveva fatto un’ultimache accadesse la

Simone morto nell’alluvione in Emilia - l’ultima telefonata alla mamma prima della tragedia - Tuttavia, rassicurata dalle parole dei figli, non immaginava che la furia dell’acqua avrebbe travolto tutto. Era lui al volante della Yaris bianca quando, la sera di sabato 19 ottobre, un’improvvisa ondata d’acqua ha travolto la loro auto in località Botteghino di Zocca. “L’ho tenuto fino a che ho potuto, ma a un certo punto ho perso la presa. (Caffeinamagazine.it)

