Bergamonews.it - “Settimane Barocche”, la 22ª edizione del festival debutta a Bergamo

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La ventiduesimadeldi Brescia” si divide tra le province di Brescia e, dal 16 ottobre al 28 novembre, per 15 appuntamenti. La rassegna, promossa dall’associazione omonima presieduta da Emanuele Beschi, è affidata alla nuova direzione artistica di Alberto Martini, maestro concertatore, primo violino, direttore e solista di fama, direttore dei Virtuosi Italiani e direttore artistico del Teatro Ristori di Verona, che dichiara: “Cosa rappresenta la musica Barocca? Come per tutte le grandi sfide, desidero partire da una domanda per poi allargare lo sguardo sull’intero impianto di questa nuovo percorso delle. La risposta per me è molto chiara: sicuramente è il genere d’arte più moderno, ricco di energia positiva e stimolante che ci possa essere.