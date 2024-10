Sequestro e pestaggio, ‘punizione’ per un affare andato male: quattro arresti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSequestrato per trenta ore e sottoposto a un violento pestaggio. E’ stato picchiato, colpito con delle piastrelle sulla testa, gli hanno provocato delle bruciature sugli arti e sulle orecchie con una sigaretta e gli hanno spezzato alcuni denti. Il tutto per una compravendita di cellulari andata male. E’ accaduto a Napoli, nella notte tra il 5 ed il 6 ottobre. Nei giorni scorsi, ma è stato reso noto solo oggi, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro soggetti gravemente indiziati di Sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni, aggravati dalle modalità mafiose. Anteprima24.it - Sequestro e pestaggio, ‘punizione’ per un affare andato male: quattro arresti Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSequestrato per trenta ore e sottoposto a un violento. E’ stato picchiato, colpito con delle piastrelle sulla testa, gli hanno provocato delle bruciature sugli arti e sulle orecchie con una sigaretta e gli hanno spezzato alcuni denti. Il tutto per una compravendita di cellulari andata. E’ accaduto a Napoli, nella notte tra il 5 ed il 6 ottobre. Nei giorni scorsi, ma è stato reso noto solo oggi, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti disoggetti gravemente indiziati didi persona a scopo di estorsione e lesioni, aggravati dalle modalità mafiose.

