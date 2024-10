Protocollo d’intesa Italia-Qatar. Meloni e Santanchè: “Favoriamo una collaborazione strategica “ (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo il termine del bilaterale tra la premier Giorgia Meloni e l’emiro Hamad Al-Thani, sono emerse nuove notizie sul Protocollo d’intesa tra Italia e Qatar firmato dai due leader politici sulle future collaborazioni strategiche tra i due Stati. “Sottolineiamo il nostro impegno ad approfondire il nostro partenariato strategico sulle questioni di difesa, sia a livello militare che industriale – si legge nella nota congiunta –. In particolare, facendo leva sui frequenti scambi di visite e programmi e attività di formazione congiunti, esprimiamo la nostra volontà di esplorare nuove modalità di collaborazione, proseguendo il confronto sulla costituzione di un contingente militare logistico Italiano in Qatar e promuovendo il coordinamento delle esportazioni nella regione”. Questo è uno degli aspetti rilanciati da Meloni e Al Thani. Secoloditalia.it - Protocollo d’intesa Italia-Qatar. Meloni e Santanchè: “Favoriamo una collaborazione strategica “ Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo il termine del bilaterale tra la premier Giorgiae l’emiro Hamad Al-Thani, sono emerse nuove notizie sultrafirmato dai due leader politici sulle future collaborazioni strategiche tra i due Stati. “Sottolineiamo il nostro impegno ad approfondire il nostro partenariato strategico sulle questioni di difesa, sia a livello militare che industriale – si legge nella nota congiunta –. In particolare, facendo leva sui frequenti scambi di visite e programmi e attività di formazione congiunti, esprimiamo la nostra volontà di esplorare nuove modalità di, proseguendo il confronto sulla costituzione di un contingente militare logisticono ine promuovendo il coordinamento delle esportazioni nella regione”. Questo è uno degli aspetti rilanciati dae Al Thani.

Il protocollo d’intesa Italia-Qatar : un passo strategico per il turismo - La posizione geografica del Paese, le infrastrutture all’avanguardia e gli eventi di portata internazionale hanno reso il Qatar un hub di attrazione turistica. Questo accordo, siglato dal Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, si presenta come un’iniziativa volta a rafforzare i legami tra Italia e Qatar, due nazioni con un potenziale di cooperazione notevole, in particolare nel settore del ... (Gaeta.it)

