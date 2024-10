Previsioni meteo Italia 22-23 ottobre: perturbazione in arrivo, piogge e temporali su molte regioni (Di lunedì 21 ottobre 2024) La perturbazione che ha interessato il Sud con il suo vortice di bassa pressione si sposterà gradualmente verso il centro-nord della Penisola nelle prossime 24/36 ore. A partire da martedì Retemeteoamatori.it - Previsioni meteo Italia 22-23 ottobre: perturbazione in arrivo, piogge e temporali su molte regioni Leggi tutta la notizia su Retemeteoamatori.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lache ha interessato il Sud con il suo vortice di bassa pressione si sposterà gradualmente verso il centro-nord della Penisola nelle prossime 24/36 ore. A partire da martedì

