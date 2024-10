Bergamonews.it - Mike, Se mi lasci non vale, Scarface o La musica nel cuore? La tv del 21 ottobre

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Per la prima serata in tv, lunedì 21, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “”. Regia di Giuseppe Bonito, con Claudio Gioè, Paolo Pierobon,ntina Romani, Elia Nuzzolo, Massimo De Lorenzo, Tomas Arana, Clotilde Sabatino, Sandra Ceccarelli, Augusto Fornari, Federica Torchetti, Gualtiero Burzi, Michele Ragno, Gianluca Zaccaria, Luca Di Sessa e Alberto Vecchiato- Dall’autobiografia “La versione di” diBongiorno con Nicolò Bongiorno edita da Mondadori- All’apice del successo di Rischiatutto,Bongiorno accetta di partecipare a un’intervista in cui si racconta al suo pubblico. Il primo ricordo prende le mosse dal crollo di Wall Street nel 1929, quando Philip Bongiorno, il padre, viene costretto a separarsi dalla moglie, Enrica Carello, affinché possa risollevarsi dalle ingenti perdite economiche subìte.