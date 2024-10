Migranti, Ue lavora su lista comune di Paesi terzi sicuri (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Commissione Europea sta "guardando" alla possibilità di stilare una lista Ue dei Paesi terzi considerati sicuri, che attualmente non esiste (ogni Paese stila la propria). Una mano tesa verso il governo italiano e un passo che potrebbe risolvere, dal punto di vista legislativo, la questione del trasferimento di Migranti sul 'modello Albania'. L'articolo Migranti, Ue lavora su lista comune di Paesi terzi sicuri proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Commissione Europea sta "guardando" alla possibilità di stilare unaUe deiconsiderati, che attualmente non esiste (ogni Paese stila la propria). Una mano tesa verso il governo italiano e un passo che potrebbe risolvere, dal punto di vista legislativo, la questione del trasferimento disul 'modello Albania'. L'articolo, Uesudiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

