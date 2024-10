Migranti, la furia di Giorgia Meloni contro i giudici: “Adesso basta” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Giorgia Meloni si trova in una situazione complessa dopo lo stop imposto dal Tribunale di Roma ai primi trasferimenti di Migranti verso l’Albania, un elemento chiave del suo piano migratorio. La premier ha reagito con fermezza, scagliandosi contro i giudici e tentando di attribuire loro la responsabilità del fallimento. In una mossa che sembra indirizzata a consolidare il suo consenso, Meloni accusa la magistratura di essere schierata contro di lei, alzando il livello dello scontro politico. Il tentativo di aggirare le sentenze dei giudici attraverso un nuovo decreto, che dovrebbe essere discusso in Consiglio dei ministri, sta incontrando numerose difficoltà. Thesocialpost.it - Migranti, la furia di Giorgia Meloni contro i giudici: “Adesso basta” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)si trova in una situazione complessa dopo lo stop imposto dal Tribunale di Roma ai primi trasferimenti diverso l’Albania, un elemento chiave del suo piano migratorio. La premier ha reagito con fermezza, scagliandosie tentando di attribuire loro la responsabilità del fallimento. In una mossa che sembra indirizzata a consolidare il suo consenso,accusa la magistratura di essere schieratadi lei, alzando il livello dello spolitico. Il tentativo di aggirare le sentenze deiattraverso un nuovo decreto, che dovrebbe essere discusso in Consiglio dei ministri, sta incontrando numerose difficoltà.

