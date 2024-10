L’oroscopo di martedì 22 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'oroscopo di domani, martedì 22 ottobre 2024, e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna. Fanpage.it - L’oroscopo di martedì 22 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'oroscopo di domani,22, e lediper tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna.

Da martedì 22 ottobre si accende il riscaldamento : tetto massimo di 14 ore al giorno - Disposta la riduzione delle temperature massime di esercizio a: 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. Era già possibile, in presenza di situazioni climatiche che ne giustificassero l’esercizio, accendere gli impianti fino ad un massimo di 7 ore giornaliere (consecutive o ... (Bergamonews.it)

Almanacco | Martedì 22 Ottobre : accadde oggi - compleanni - santo e proverbio del giorno - Martedì 22 Ottobre è il 296° giorno del calendario gregoriano, mancano 70 giorni alla fine dell’anno. Santo del giorno: San Giovanni Paolo II Proverbio di Ottobre Quando viene ottobre bello, leva il vino dal mastello Accadde Oggi 1913 - Il disastro di Dawson è il secondo... (Modenatoday.it)

Meteo | Previsioni per martedì 22 ottobre - A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 0.2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 16°C, lo... (Modenatoday.it)