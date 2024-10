La Moldova sceglie l’Europa ma sul ballottaggio per la presidenza c’è l’incubo dei brogli russi (Di lunedì 21 ottobre 2024) La lotta all’ultimo voto in Moldova si conclude con la vittoria del “sì” per l’adesione all’Unione Europea, con un risultato che si attesta intorno al 50,39%, con il 99,66% dei voti scrutinati, ma con la certezza matematica dell’esito finale. Nonostante l’esito confortante, la presidente “europeista” Maia Sandu ha denunciato interferenze esterne «senza precedenti» che avrebbero condizionato il referendum e le stesse elezioni presidenziali, entrambe tenutesi domenica 20 ottobre ma che nella parte relativa al governo prevedono un ballottaggio il 3 novembre. Le accuse di ingerenze nel voto si concentrano su gruppi legati al Cremlino e sul controverso magnate Ilan Shor, accusato di operare per destabilizzare il processo democratico in favore di interessi russi. Secoloditalia.it - La Moldova sceglie l’Europa ma sul ballottaggio per la presidenza c’è l’incubo dei brogli russi Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La lotta all’ultimo voto insi conclude con la vittoria del “sì” per l’adesione all’Unione Europea, con un risultato che si attesta intorno al 50,39%, con il 99,66% dei voti scrutinati, ma con la certezza matematica dell’esito finale. Nonostante l’esito confortante, la presidente “europeista” Maia Sandu ha denunciato interferenze esterne «senza precedenti» che avrebbero condizionato il referendum e le stesse elezioni presidenziali, entrambe tenutesi domenica 20 ottobre ma che nella parte relativa al governo prevedono unil 3 novembre. Le accuse di ingerenze nel voto si concentrano su gruppi legati al Cremlino e sul controverso magnate Ilan Shor, accusato di operare per destabilizzare il processo democratico in favore di interessi

