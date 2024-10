Ineos Britannia medita già la rivincita. Fletcher: “La prossima volta New Zealand avrà paura di noi” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ineos Britannia ha accettato la sfida di Emirates Team New Zealand e sarà Challenger of Record anche nella 38ma America’s Cup. Il sodalizio britannico, reduce da una campagna positiva a Barcellona in cui ha vinto la Louis Vuitton Cup per poi cedere abbastanza nettamente (7-2) al Defender, medita già la rivincita contro i Kiwi per regalare al Regno Unito il primo successo di sempre in Coppa America. Dylan Fletcher, timoniere di Britannia al fianco di Sir Ben Ainslie, ha parlato ai microfoni di Stuff commentando il match race contro Peter Burling e compagni nelle acque catalane: “I Kiwi volevano coinvolgerci in un duello di virate. Glielo abbiamo dato. Dobbiamo essere davvero orgogliosi di quello che abbiamo fatto, ma tanto di cappello a loro per aver navigato meglio. Non importa quante volte li abbiamo battuti nel pre-partenza, loro sono riusciti a girarci intorno. Oasport.it - Ineos Britannia medita già la rivincita. Fletcher: “La prossima volta New Zealand avrà paura di noi” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)ha accettato la sfida di Emirates Team Newe sarà Challenger of Record anche nella 38ma America’s Cup. Il sodalizio britannico, reduce da una campagna positiva a Barcellona in cui ha vinto la Louis Vuitton Cup per poi cedere abbastanza nettamente (7-2) al Defender,già lacontro i Kiwi per regalare al Regno Unito il primo successo di sempre in Coppa America. Dylan, timoniere dial fianco di Sir Ben Ainslie, ha parlato ai microfoni di Stuff commentando il match race contro Peter Burling e compagni nelle acque catalane: “I Kiwi volevano coinvolgerci in un duello di virate. Glielo abbiamo dato. Dobbiamo essere davvero orgogliosi di quello che abbiamo fatto, ma tanto di cappello a loro per aver navigato meglio. Non importa quante volte li abbiamo battuti nel pre-partenza, loro sono riusciti a girarci intorno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vela : New Zealand vince ancora l’Americas Cup. Battuta (7-2) Ineos Britannia - Team Emirates New Zealand sfrutta il primo match point e vince l'Americas Cup 2024 battendo 7-2 la sfidante Ineos Britannia che aveva battuto Luna Rossa nella finale della Vuitton Cup L'articolo Vela: New Zealand vince ancora l’Americas Cup. L'Americas Cup di vela rimane in Nuova Zelanda. Ancora New Zealand. (Firenzepost.it)

Team Emirates New Zealand conquista la terza America’s Cup consecutiva : Ineos Britannia si arrende 7-2 - I neozelandesi, già vincitori di cinque edizioni, diventano così la prima squadra a conquistare per tre volte di seguito la celebre “Vecchia Brocca”, consolidando la loro supremazia nel panorama internazionale della vela. Alla fine, il team britannico ha dovuto arrendersi, dando l’addio al sogno di vincere la competizione che fu convocata proprio dai britannici ai tempi della regina Vittoria, ma ... (Ilfattoquotidiano.it)

Coppa America - il trionfo di New Zealand : batte Ineos Britannia 7-2 e vince per la terza volta consecutiva – Il video - Un dominio incontrastato quello della squadra guidata da Peter Burling che si aggiudica il gradino più alto del podio per la terza volta consecutiva. I Kiwi hanno però recuperato strada sfruttando il vento a favore e al secondo incrocio hanno lasciato agli avversari un distacco di 130 metri. La partenza non era stata delle migliori per la squadra Emirates. (Open.online)