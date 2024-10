Quotidiano.net - "Incentivare la previdenza integrativa"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) SIMONE BINI SMAGHI, vicedirettore generale della società di gestione del risparmio Arca Fondi Sgr, non ha dubbi: "Il tema dellasta diventando sempre più caldo, in Italia ma anche nel resto d’ Europa", dice descrivendo gli scenari che si aprono all’orizzonte nei decenni a venire. Nonostante siano già state varate molte riforme in passato, per Bini Smaghi (nella foto in alto) il sistema previdenziale pubblico rischia infatti di non reggere più, strozzato dai problemi demografici che rendono sempre più urgenti nuove misure a sostegno dei fondi pensionistici integrativi, capaci di costruire una rendita di scorta per milioni di lavoratori, in vista della vecchiaia.