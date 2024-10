Il Napoli batte l’Empoli: Il commento di Tony Damascelli sull’episodio chiave (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel suo editoriale per Il Giornale, Tony Damascelli si concentra su un momento cruciale della partita tra Empoli e Napoli. Il giornalista critica apertamente l’assegnazione di un calcio di rigore a favore del Napoli, suggerendo che se lo stesso episodio avesse visto protagonisti i toscani, le reazioni sarebbero state ben diverse. Secondo Damascelli, un rigore assegnato all’Empoli avrebbe provocato “tumulti e sceneggiate a bordo campo”, ma l’accettazione silenziosa da parte del Napoli riflette uno squilibrio nel trattamento da parte degli arbitri. Damascelli esprime un certo scetticismo nei confronti del sistema arbitrale, sostenendo che ormai le decisioni dei giudici di gara sono incontestabili: “il calcio è loro”, suggerendo un certo cinismo e rassegnazione verso la gestione del gioco. Terzotemponapoli.com - Il Napoli batte l’Empoli: Il commento di Tony Damascelli sull’episodio chiave Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel suo editoriale per Il Giornale,si concentra su un momento cruciale della partita tra Empoli e. Il giornalista critica apertamente l’assegnazione di un calcio di rigore a favore del, suggerendo che se lo stesso episodio avesse visto protagonisti i toscani, le reazioni sarebbero state ben diverse. Secondo, un rigore assegnato alavrebbe provocato “tumulti e sceneggiate a bordo campo”, ma l’accettazione silenziosa da parte delriflette uno squilibrio nel trattamento da parte degli arbitri.esprime un certo scetticismo nei confronti del sistema arbitrale, sostenendo che ormai le decisioni dei giudici di gara sono incontestabili: “il calcio è loro”, suggerendo un certo cinismo e rassegnazione verso la gestione del gioco.

